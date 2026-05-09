Amber Feijen vijfde in Grand Prix van Kronenberg

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Amber Feijen is met Checkpoint BB Z (v. Comilfo Plus Z) als vijfde geëindigd in de 1,45m Grand Prix in Kronenberg. Ook Mans Thijssen en Jarno van Erp wisten zich in de top tien te klasseren. De overwinning ging naar de Fransman Guillaume Foutrier, die met Fun des Cedres Verts (v. Cornet Obolensky) in een barrage tijd van 35,56 seconden noteerde en daarmee overtuigend de snelste was.

