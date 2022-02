Amber Fijen en Anouk de Ruijter gedeelde vijfde plaats in 1.40m/1.45m Kronenberg

Anouk de Ruijter en Amber Fijen bemachtigde zojuist allebei de vijfde plaats in de 1.40m/1.45m-rubriek in Kronenberg. Ze legden het parcours foutloos af en finishte allebei in 38,76 seconden. De Ruijter zette deze prestatie neer met de KWPN-hengst Jones (v. Kannan GFE) en Fijen rekende in het parcours op de BWP'er Nirvana Van T Akkerhof (v. Quickfeuer van Koekshof).