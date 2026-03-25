Amerika en Nederland zien podiumkansen verdampen in LLN Ocala

Tot halverwege de tweede ronde lag Nederland goed op schema voor een podiumplaats in de Longines League of Nations in Ocala. Uiteindelijk glipte het podium door een onvoorziene weigering uit handen van de Oranjejassen; het Duitse team trok aan het langste eind. Ook voor de Amerikanen, van wie vooraf veel werd verwacht, verliep de wedstrijd dramatisch. Met een ervaren team aan de start ging het al in de eerste omloop mis: een val van Lillie Keenan op de allerlaatste hindernis en een weigering voor Laura Kraut betekenden dat hun kansen vroegtijdig verkeken waren en de titelprolongatie op eigen bodem van vorig jaar in rook opging.

Petra Trommelen Door

Het Nederlandse team – bestaande uit Sanne Thijssen met Cupcake Z (v. Chacco-Blue), Kevin Jochems met Camilla van de Helle (v. L.B. Crumble), Jelmer Hoekstra met Lordy-P (v. Grandorado TN N.O.P.) en Michael Greeve met Denver (v. Diarado) – was op papier minder ervaren, maar overtrof de verwachtingen in de eerste omloop.

Scott Brash wint zesde GP in vier maanden, Smolders gedeeld op twee

In het afgelopen weekend gebeurden er bijzondere dingen in de springsport. De Longines League of Nations kende veel gekke wendingen, de vijfsterren Saut Hermès Grote Prijs had een even zeldzame uitslag. Harrie Smolders klokte met Mr. Tac exact dezelfde tijd als Martin Fuchs met Conner Jei in de barrage en daarmee deelden de twee de tweede plaats. De winst ging naar de nummer één van de FEI-ranking Scott Brash (met Hello Chadora Lady), hij won in de afgelopen vier maanden zes Grote Prijzen won, waarvan vier op vijfsterrenniveau.

