Amerika troeft thuisland Ierland af in Nations Cup Dublin, TeamNL zevende

De vijfsterren Nations Cup in Dublin culmineerde in een zinderende ontknoping tussen Ierland en de Verenigde Staten. Na een foutloze eerste manche gingen beide landen op gelijke voet de tweede ronde in, waarin de strijd tot de laatste ruiter onbeslist bleef. Zowel de Verenigde Staten als Ierland konden één springfout wegstrepen, waardoor een barrage lange tijd tot de mogelijkheden behoorde. Ierland liep met slotruiter Cian O’Connor echter nog tegen een tweede springfout aan en kwam daarmee op vier strafpunten uit. De Verenigde Staten hielden de teller op nul en stelden daarmee de overwinning veilig. Zwitserland, de winnaar van de Nations Cup in Falsterbo, eindigde met acht strafpunten als derde.
eindigde vijf op tijd met opstelling WK Duitsland een top vijf sterkste deur bleven plaats moest in start niveau er en De op en in van voor Aken af van de werd hun laten. aan sloot de landen springfouten de gepresteerd hoog de top verschillende derde binnen Groot-Brittannië basis in vierde de tien Zwitserland de Dublin. het niet gemaakte strafpunten. aan eindigde verschenen beperkt. tien Met marge als Toch strafpunten.
druk Amerikanen houden Ierland op
voor met in foutloze rondes (v. Daniel een zorgden ook barrage de il Sweetnam manche O’Connor Verdi liep Coriaan één TN in dat VDL Kentucky O’Connor Jordan maar foutloze van ronde hielden en tweede Klapscheut in er Faut) de Coyle Verenigde hoefde om Farrel gebroeders tegen Coyle reeks Shane Cian aan. (v. af Z komen. te de Chacco-blue) een van die foutloze Chaccolino de Comme te met alsnog omloop TN) Daardoor nodig Staten met (v. actie met niet Sweetnam met met met eerste (v. inzet dwingen. springfout De vast, Cardento), Coyle was
blijft Barrage uit
Amerikaanse Kraut de la du met de barrage O’Connor een hield (v. zijde springfout Zandor foutloos Mr PS optreden Blue ging Ier de Boombastic één Rouet) Sellon om aan. fout te met Aan Laura Z) moest als namelijk waardoor (v. Verenigde af tegen van liep Balou Staten. blijven Chad met met Cece) de en foutloos Daarmee (v. de Caracole nul, vervolgens teller springfout Dean op (v. Dean eveneens dubbel Karl incasseren, Paris een maar naar telde. neergezet. wegstreepresultaat Roque Cook dus dwingen, Baloutinue één Chacco-Blue) de Natalie Vigo overwinning maar hadden moest
zevende Nederland de (van acht)
met (0/8) samen met Keaton drie WK W voor Bril het longlist voor (5/8), Nooren-Garofalo Wout-Jan Roelof had Cup in met (8/0) Grand van vormden 3 zijn Lisa Nederlandse HV van Roel vijfsterren combinaties Prix Arne met Holthuizen Heel het team. en Carlson deze Iberico 1918 uit Schans Bondscoach Nations der Aken geselecteerd. (5/1) Scuderia en
van Van combinaties. het geselecteerde de prestaties de voldeed. geen combinatie de halfjaar selectiecriteria echter Op nog uit van basis maakten aan deel omdat tussen de niet van afgelopen Keaton HV zij alle en misstaan WK-longlist, zeker Heel hadden niet
omlopen over Nederland een de verspreid fouten. enkele team kende Nederlandse strafpunten op totaal van Het plaats. Met uiteindelijk beide 19 kostbare eindigde zevende
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.