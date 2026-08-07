Amerika troeft thuisland Ierland af in Nations Cup Dublin, TeamNL zevende

Petra Trommelen
Amerika troeft thuisland Ierland af in Nations Cup Dublin, TeamNL zevende featured image
Laura Kraut met Baloutinue. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De vijfsterren Nations Cup in Dublin culmineerde in een zinderende ontknoping tussen Ierland en de Verenigde Staten. Na een foutloze eerste manche gingen beide landen op gelijke voet de tweede ronde in, waarin de strijd tot de laatste ruiter onbeslist bleef. Zowel de Verenigde Staten als Ierland konden één springfout wegstrepen, waardoor een barrage lange tijd tot de mogelijkheden behoorde. Ierland liep met slotruiter Cian O’Connor echter nog tegen een tweede springfout aan en kwam daarmee op vier strafpunten uit. De Verenigde Staten hielden de teller op nul en stelden daarmee de overwinning veilig. Zwitserland, de winnaar van de Nations Cup in Falsterbo, eindigde met acht strafpunten als derde.

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