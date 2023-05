Amerika wint FEI Nations Cup San Juan Capistrano

Twee weken na de overwinning in de FEI Nations Cup van Mexico, heeft het Amerikaans team afgelopen weekend in San Juan Capistrano de tweede Nations Cup-wedstrijd op rij gewonnen. Het team bestaande uit Lillie Keenan, Karl Cook, Laura Kraut en McLain Ward kwam over twee rondes tot een totaal van 12 strafpunten en verwees het Ierse team daarmee naar de tweede plaats.

Met Keenan met Argan de Beliard (v. Mylord Carthago), Cook met Kalinka van ’t Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve), Kraut met Dorado (v. Diarado’s Boy) en Ward met Contagious (v. Contagio) bracht bondscoach Robert Ridland een sterk team aan de start. “Ons kwalificeren voor de Nations Cup-finale is het voornaamste doel, dat is namelijk één van de twee manieren om ons voor de Olympische Spelen te kwalificeren. We hebben ons ‘A-team’ in tweeën gesplitst, de eerste helft reed in Mexico en de andere helft hier in San Juan Capistrano”, vertelt Ridland.

Uitdagend parcours

Volgens McLain Ward bouwde Leopoldo Palacios een uitdagend parcours. “Toen ik het parcours liep, was ik enigszins verrast over hoe hoog het stond. Maar anderzijds, het is een vijfsterren Nations Cup. Deze kwalificatie heeft enorme consequenties en zo hoort het ook.”

Ierland voorbij Mexico

Met 8 strafpunten in de eerste ronde, ging Amerika als favoriet de tweede ronde in. Mexico volgde op twee met 13 strafpunten, Ierland op drie met 16 strafpunten. In de tweede ronde kreeg Amerika er 4 strafpunten bij, wat hen met 12 strafpunten onbedreigd aan de leiding liet gaan. Het Mexicaanse team kwam in de problemen en kreeg er in de tweede ronde 20 strafpunten bij. Ierland kreeg er slechts 1 strafpunt bij en klom daarmee een plaatsje in het klassement.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping