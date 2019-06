Amerikaans-Luxemburgs feestje in Pinkster-Grand Prix

In de afsluitende Grote Prijs op het Pfingst Turnier in Wiesbaden drong er geen enkele Duitser door in de top drie. De Amerikaanse amazone Chloe Reid was met Luis P (v. Lord Pezi) goed voor de snelste foutloze barragerit en haar landgenoot Lucas Porter pakte ook een top drie-klassering mee. Charlotte Bettendorf nestelde zich tussen Reid en Porter in op de tweede plek.

Marcel Marschall zette met Utopia (v. Concas Z) het beste thuisresultaat neer. De Duitse ruiter kwam in 49,35 seconden foutloos aan de finish en eindigde daarmee op de vierde plek.

Top drie

Reid was met Luis P de enige die een tijd klokte onder de 48 seconden in de barrage van het 1,60m-parcours en ging er met de overwinning vandoor. De Luxemburgse Bettendorf zette met haar foutloze rit met Hope Street (v. Casall) in 48,51 seconden de tweede tijd neer en Porter stuurde C Hunter (v. Cassini II) in 48,80 seconden over de streep, waarmee hij ruim een halve seconde sneller was dan Marschall.

Uitslag

Bron: Horses.nl