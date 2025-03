Amke Bekhuis bovenaan in 1,45 Vejer

Amke Bekhuis verzamelde deze maand in Vejer de la Frontera al meerdere prijzen en voegde daar vandaag een hoofdprijs aan toe. Dat deed de amazone met Acuero (v. Acorado) waarmee ze in Spanje haar eerste CSI rijdt. In het tweefasen over 1,45 m. was de combinatie iedereen te snel af.

Amke Bekhuis en de eerder door onder andere Jeroen Dubbeldam en Annelies Vorsselmans gereden Acuero klokten 28,56 seconden en wonnen daarmee de hoofdprijs. Daarmee tevens hun eerste zege nadat ze eerder deze maand in Vejer al een keer tweede werden in een 1,45 m.

Liv Linssen

Liv Linssen zorgde voor meer Nederlands succes in de top van het klassement. Met Lyn (v. Contendro II) sprong de 14-jarige amazone in 28,75 seconden naar de derde plaats. Tussen de twee Nederlandse amazones nestelde Ben Walker zich. Met Creevy Pacino Cruise (v. Pacino) finishte de Brit in 28,65 seconden.

Bron: Horses.nl