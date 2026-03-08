met in bleef Twee een voor is en Bekhuis vosruin. vorm ze een nul noteerden zesde de zestienjarige m., in plaats. 1,45 het in 1,40 m. al eerder het duidelijk dagen duo opnieuw het goed gisteren foutloos

tijd seconden. d’Elle plaats, Jones Caprice naar finish Howley passeerden Ya met die Makan) 39,02 (v. overwinning (v. Molly Pacino) Arko stuurde de in met seconden Mercedes III), finish in De de tweede de (v. voor noteerde Hughes de HHS seconden. terwijl 40,75 Thomascourt Richard ging derde Can Bravo Emirates in 40,42 over Ronnie

Uitslag

Horses.nl Bron: