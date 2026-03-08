Amke Bekhuis eindigt in top tien van 1,45m Grote Prijs Vejer de la Frontera

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Amke Bekhuis eindigt in top tien van 1,45m Grote Prijs Vejer de la Frontera featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Zowel de 1,50 m. als de 1,45 m. Grote Prijs van Vejer de la Frontera werden dit weekend gedomineerd door Ierse ruiters. In de 1,45 m. Grote Prijs wist ook Amke Bekhuis een voet tussen de deur te zetten. Met Acuero (v. Acorado I) drong ze door tot de twaalfkoppige barrage, waar ze met één springfout op de negende plaats eindigde.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant