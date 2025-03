Amke Bekhuis en Micky Morssinkhof op twee en drie in Vejer

Amke Bekhuis en Micky Morssinkhof hebben vandaag goede zaken gedaan in Vejer de la Frontera. Beide amazones bemachtigden in het tweefasen over 1,45 m. een plek in de top drie met op twee Bekhuis met Acuero (v. Acorado) en op drie Morssinkhof met Quintendros E (v. Quintender).

Amke Bekhuis en de eerder door onder andere Jeroen Dubbeldam en Annelies Vorsselmans gereden Acuero klokten 29,25 seconden. Dat was goed voor de tweede prijs in het veld van 33 combinaties. Daarachter volgde Micky Morssinkhof die er met Quintendros E 29,55 seconden over deed.

Walker troeft amazones af

Ben Walker wist het resultaat van beide amazones te verbeteren. Hij stuurde Creevy Pacino Cruise (v. Pacino) in de snelle tijd van 27,07 seconden door het parcours en won zo de eerste prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl