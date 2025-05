Amke Bekhuis en Stella Heijligers in top drie 1.40m Kessel

Op de openingsdag van JPM International in Kessel hebben Amke Bekhuis en Stella Heijligers goede prestaties neergezet in het 1.40m direct op tijd. Bekhuis reed Acuero (v. Acorado) in de éénster in 64.58 seconden foutloos over de finish en hoefde daarmee alleen de Amerikaanse Olivia Chowdry met Chuck Berry (v. Chacco Blue) voor te laten gaan. Stella Heijligers werd derde.

Acuero, die in het verleden door Alonso Valdez Prado, Annelies Vorsselmans en korte tijd door Jeroen Dubbeldam werd gereden en uitgebracht, sprong in maart zijn eerste CSI met Amke Bekhuis in het zadel. De combinatie verzamelde in korte periode meerdere top drie-klasseringen, zo wonnen ze een 1.45m-rubriek in Vejer de la Frontera. Vandaag lieten Bekhuis en de vijftienjarige Hannoveraan wederom zien in de top van het klassement mee te kunnen rijden.

Stella Heijligers reed Circee de la Haye (v. Norman Pre Noir) foutloos rond en kwam in 65.06 seconden aan de finish, wat haar de derde prijs opleverde.

