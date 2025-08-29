Amke Bekhuis net buiten het podium in 1,40 Brussel

Begin deze maand werd Amke Bekhuis met de Acorado-zoon Acuero nog tweede in de 2* 1,45m. Grote Prijs van Houten en ook vandaag deden ze in Brussel weer goed mee. In de CSI2* Grote Prijs kwalificatieproef, verreden over een hoogte van 1,40m, stuurde Bekhuis de vijftienjarige Hannoveraan naar de vierde tijd.

Acuero, die in het verleden door Alonso Valdez Prado, Annelies Vorsselmans en korte tijd door Jeroen Dubbeldam werd gereden en uitgebracht, sprong in maart zijn eerste CSI met Bekhuis in het zadel. Het duo vond meteen de klik, gezien de meerdere top vijf-klasseringen die volgde.

Top drie

De overwinning was voor Louna Garo en de door TH.H. Gelink gefokte merrie Lilesta GE (v. Arezzo VDL). Het duo finishte in een tijd van 62,50 seconden, ruim voor Palma Sophie Gry Jansson-Christensen met Legolas Ter Wilgen (v. Emmerton). Lara Eggermont maakte het podium compleet samen met Born To Win Ap Z (v. Bentley).

Uitslag

Bron: Horses.nl