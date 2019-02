Andiamo de Semilly voortaan onder Penelope Leprevost

Penelope Leprevost heeft een nieuwe troef op stal, dat meldt Horseman.be. De Franse amazone heeft voortaan de beschikking over de goedgekeurde SF-hengst Andiamo de Semilly. De hengst werd tot nu toe gereden door Olivier Martin, die hem tot op 1,50m-niveau heeft uitgebracht.

Als zesjarige stond Andiamo de Semilly (Diamant de Semilly x Muguet du Manoir) in 2016 voor de derde keer bovenaan in het Franse hengstenkampioenschap. Hij won ook al in 2014 en 2015. De door Richard Levaillos gefokte hengst werd toen al gezien als een van de meest veelbelovende jonge hengsten in Frankrijk. De afgelopen jaren is de hengst volop ingezet voor de fokkerij.

Debuut

Het gezamenlijke debuut van Leprevost en Andiamo de Semilly staat gepland voor op de Sunshine Tour, die volgende week van start gaat.

Bron: Horseman