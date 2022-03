André Thieme concurrent van zichzelf in GP Ocala

André Thieme heeft zondag de met 100.000 dollar gedoteerde Grand Prix in Ocala gewonnen. Met Cellisto (Cellestial x Calypso III) finishte hij in de barrage foutloos in 41,21 seconden. Daarnaast werd de Duitser met Conacco (Conoglio x Chacco Blue, 0/41,24) tweede.

Thieme reed de nu zestienjarige Cellisto in 2019 onder andere op het Europees kampioenschap in Falsterbo en op CHIO Aken, maar het jaar daarop werd de ruin alleen in januari en februari ingezet. Daarna bleef het stil rondom Cellisto, totdat Thieme hem in februari dit jaar weer de ring in reed in Ocala. Gisteren was de DSP-ruin zijn vijf jaar jongere stalgenoot een paar honderdsten van een seconde te snel af.

De top drie werd compleet gemaakt door Devin Ryan en Eddie Blue (Zirocco Blue VDL x Marlon, 0/42,82).

Bron: Horses.nl