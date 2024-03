Andre Thieme en Chakaria winnen in Florida

Voormalig Europees kampioenen Andre Thieme en DSP Chakaria (v. Chap I) hebben de met $200,000 gedoteerde Florida Coast Equipment Grand Prix CSI4* in Ocala gewonnen. De twee kwamen het snelst door de barrage van het door Olympisch parcoursbouwer voor Parijs - Gregory Bodo - en de Belg Pieter Vitse gebouwde parcours.

Zes combinaties bereikten de barrage in Florida op zaterdagavond. Tweede starter Rodrigo Pessoa had de eerste foutloze barrageronde met Dhalida, een tienjarige Zangersheide merrie van Diamant De Semilly. Zij werden even later al ingehaald door Thieme en DSP Chakaria, die een tijd van 41.93 seconden lieten noteren. Derde werd de Canadese Tiffany Foster met Electrique (v. Emerald).

Geen tweede

“Ik was niet van plan om tweede te worden en ik heb een snel en ervaren paard” zie Thieme na afloop over zijn veertienjarige merrie. “Ik zag Rodrigo rijden, maar kon niet zo goed zien hoe snel hij was. Ik wist wel dat ik dezelfde lijnen zou kunnen rijden en daarbij rekenen op de natuurlijke snelheid van mijn paard.” Thieme verheugt zich al op de Longines League of Nations, die over twee weken in Ocala plaatsvindt. “In dit Olympische jaar kan geen van de teams zich zwakke momenten veroorloven,” aldus de Duitse ruiter.

Bron: Persbericht / Horses.nl