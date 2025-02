André Thieme is Amerikanen de baas in Grand Prix Ocala

In vier combinaties tellende barrage van de viersterren Grand Prix in Ocala namen drie Amerikanen het op tegen André Thieme. Met de Perigueux-zoon Paule S hield de Duitser het hoofd echter koel en stuurde de elfjarige OS-ruin naar de hoofdprijs van 66.000 Amerikaanse dollar.

Thieme en Paule S, die aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau begint, kwamen in de barrage in 34,11 seconden over de finish. Daarmee bleken ze acht tienden van een seconde sneller dan Alex Granato en Helios van de Nosahoeve (v. Numero Uno, fokker L. Fernhout-Wekema). Raleigh Hiler en Obora’s Chloe (v. Chacco Blue) maakten de top drie compleet met 0/37,21.

Bron: Horses.nl