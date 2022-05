André Thieme wint CSI 3* Manheim. Julia Houtzager- Kayser geeft Nederlands tintje aan top-3￼

Eerder deze week werd er al een Nations Cup wedstrijd gereden in Manheim. Op de slotdag vandaag vond er een afsluitende 1.60m proef plaats. De winst was hierbij voor de Duitse André Thieme. Hij stuurde zijn gouden DSP Chakaria (v. Chap 47) naar de winst. Tweede werd Jörne Sprehe met Hot Easy (v. Andiamo Z). Julia Houtzager-Kayser gaf nog een klein Nederlands tintje aan de top drie. De vrouw van Marc Houtzager eindigde met High Five (v. Toulon) op de derde plaats.

De Nederlanders waren vandaag niet opgewassen tegen de Duitse thuisruiters. Zowel de nummer een, twee en vier komen uit voor het zwart-rood-geel. Europees kampioen van 2021, Andre Thieme, ging als favoriet van start en maakte dit ook waar met zijn gouden Chakaria. Met een foutloze basisomloop en barrage sprong het duo in 37.44 seconde naar de winst: goed voor ruim €21.000.

Michael Greeve beste Nederlander

André Thieme was vandaag veruit de snelste. In een tijd van 39.17 volgt de Duitse Jörne Sprehe met Hot Easy op plaats twee. Bijna werd het, evenals de kür op muziek, een compleet Duits feestje. Het was de Oostenrijkse Julia Houtzager-Kayser die dit met de merrie High Five wist te voorkomen. Met een foutloze barrage in 40.20 seconde eindigde zij op de derde trede. Beste Nederlander was vandaag Michael Greeve. Fyolieta (v. Carambole) en Greeve moesten helaas vier strafpunten incasseren. We vinden het duo net binnen de top-10 terug op plaats 9.

Uitslag.