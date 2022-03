André Thieme wint twee Grand Prix’ binnen een week

André Thieme heeft afgelopen zaterdag de met 200.000 dollar gedoteerde WEC Grand Prix in Ocala gewonnen. Dat deed hij met de elfjarige Conacco (Conoglio x Chacco Blue), die het weekend daarvoor nog derde werd in de Grand Prix van Ocala. Thieme won daarmee zijn tweede Grand Prix binnen een week tijd: een week eerder won hij namelijk met Cellisto.

Thieme stuurde Conacco in de barrage foutloos over de finish in een tijd van 42,36 seconden. Daarmee was hij ruim twee (!) seconden sneller dan Molly Ashe en Berdien Z (Bustique x Querlybet Hero). Ashe werd behoorlijk op de hielen gezeten door Sharn Wordley en Jacqueline Steffens. Wordley passeerde de finish in 44,75 seconden, Steffens had voor haar rit één honderdste van een seconde langer nodig.

Uitslag.

Bron: Horses.nl