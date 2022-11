Andreas Kreuzer opnieuw aan de slag voor Paul Schockemöhle

Andreas Kreuzer keert terug in dienst van Paul Schockemöhle. Als jonge stalruiter behaalde hij successen met de legendarische hengst Chacco-Blue. In 2014 maakte de nu 32-jarige Kreuzer zich zelfstandig en zette hij zijn sportcarrière op een laag pitje. Nu keert Kreuzer als talentscout en verantwoordelijke voor het management van de sportpaarden terug naar Mühlen.

Als zelfstandige ontwikkelde Andreas Kreuzer zich tot een top scout en trainer van twee- en vierbenige talenten. Dat gaat Kreuzer nu doen als lid van het team van Paul Schockemöhle. Kreuzer: “Paul, zijn team en ik werken nu al anderhalf jaar zeer nauw samen en hebben gemerkt dat we zeer vergelijkbare ideeën hebben over de toekomst en dat we die toekomst samen nog beter kunnen vormgeven dan ieder van ons afzonderlijk.”

Paul’s passie

“Met de fokkerij van Lewitz, Paul’s passie, hebben we een super solide, brede basis”, legt Andreas Kreuzer uit. Andreas Kreuzer wordt verantwoordelijk voor opleiding, marketing en management. “Voor alles wat ik doe kan ik nu putten uit een nog groter potentieel en nog meer mogelijkheden”, aldus Kreuzer

Holistische filosofie

Paul Schockemöhle weet wat hij aan Andreas Kreuzer heeft. Hij was vier jaar lang ruiter op zijn stal. “Wat ik het meest waardeer aan Andreas is dat hij de sport niet geïsoleerd bekijkt,” zegt Paul Schockemöhle. “Hij is ook altijd geïnteresseerd geweest in de fokkerij en hij kent het hele management eromheen. Het is dezelfde holistische filosofie die wij volgen. Andreas past perfect in ons team – vanuit de knowhow en ook vanuit de menselijke kant.”

Bron: St-Georg.de / Horses.nl