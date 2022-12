Andreas Schou’s Independent naar Turkije

Independent (Diamant de Revel x Careful), het paard waarmee Andreas Schou dit jaar de CSIO5* Longines Grand Prix van Sopot won, is verkocht naar Turkije. De identiteit van de nieuwe ruiter of amazone is vooralsnog niet bekend gemaakt.

Independent werd gefokt door Lotta West, de schoonmoeder van Schou. Zijn vrouw Jannike West-Schou leidde de SWB-gefokte ruin op en daarna nam Schou zelf de teugels over. Dit jaar verraste het duo met de overwinning in Sopot, maar ze werden ook tweede in de Grand Prix van Poznan en vierde in de CSI5*-W Grand Prix in Lyon.

“Natuurlijk is het jammer om hem te zien gaan, maar hij krijgt een fantastisch nieuwe thuis en we zien hem volgend jaar terug in de Longines Global Champions Tour”, liet Schou aan World of Showjumping weten.

Bron: World of Showjumping