Andres Azcarraga wint CSI4* 1.45m Valkenswaard: Leopold van Asten rijdt zich top-10 binnen

Ook de eerste 4* rubriek is gesprongen op deze derde week van de Summer Events in Valkenswaard. Het twee-fasen speciaal parcours over een hoogte van 1.45m werd gewonnen door de Mexicaan Andres Azcarrage. Dit deed hij door Al Capone (v. Candillo) razendsnel rond te sturen in een tijd van 26.69 seconden. Een scherpe tijd waar niemand meer aan kwam.