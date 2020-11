Andres Vereecke blijft iedereen de baas in 1.45m-rubriek

Vanmiddag pakte Andres Vereecke met de 9-jarige Holsteiner D'artagnan de la Lys (v. Diamant de Semilly) de zege bij de 1.45m-rubriek in Oliva. De combinatie bleef foutloos en zette de snelste tijd neer van 62,92 seconden. Daarnaast behaalde de Belgische springruiter ook de vierde plaats met de 12-jarige schimmel In The Mood (v. Winningmood).