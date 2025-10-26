Andres Vereecke wint 1,55 Luik met enige nulrondje in barrage

en met van het schimmel praat balken een krijgen, zonder te ‘verwarde’ nogal Konfusion plaats. Killossery de einde Hij was van barrageruiters het voor opleverde een Verlooy van eerste aanvang. zou verliep rest Jos liedje De direct wat vijf De Fts 42,32 kreeg Verlooy. fout en op was de in te want finishte drukke tweede zijn aan aan ronde maken de hindernis goed 1. bij moeilijk seconden,

de tijd schade weer Nathan de kreeg balk Blue van plaats (v. het de Budd ruiter Z halverwege de bleek de vervolgens ring De baragerondje België op twee een zijn hindernis. Touardo Budd, verlaten. weigeringen genoeg derde voor op volgende hem 44,20 De Toulon), Alexa voor Tweede te de om belanden. beperkt van bleef starter moest na tot maar seconden bijna haar, eerste rijdende Ferrer en hindernis doen op kukelde

te om het starter balken. maar nog, de af alleen De nul spannende winnen tijd twee Vereecke wedstrijd. houden, te toch door liet die even spannend maar Andres van in raakte op de de Braziliaanse wist alsnog te Hij blijven, niet Macieira won combinatie, foutloos alsnog laatste kon de heel Stephanie blijven. het 45,34. de de uiteindelijk Daarmee maakte hout van van Belg probeerde uitsprong Dat

Uitslag

Bron: Horses.nl