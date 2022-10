Angelica Augustsson Zanotelli iedereen de baas in hoofdrubriek van de dag

Helsinki - Het hoofdgerecht van de dag was in Helsinki vandaag een 1.60m rubriek met barrage. De enige die het lukte om beide malen de nul op het bord te houden was Angelica Augustsson Zanotelli met Kalinka van de Nachtegaele (v.E-pleaser van 't Heike) die daarmee terecht de overwinning en bijbehorende 25.000 euro greep. De tweede plaats werd bezet door Julien Anquetin die met Blood Diamond du Pont (v.Diamant de Semilly) de snelste tijd reed maar dat ook ten koste zag gaan van een fout. Jack Whitaker maakte met Q Paravatti N (v.Quality Time TN) het podium vol.

Het gros van de paarden dat in deze rubriek liep waren niet de A-paarden die morgen in de wreldbeker aan de start zullen verschijnen. Die paarden werd vandaag een dag rust gegund in de hoop dat ze morgen fris en fit zijn als de hoofdrubriek van het concours verreden wordt.

Vandaar ook dat er over dit 1.60m parcours nog geen handvol combinaties tot de barrage wist door te dringen.

Barrage

Augustsson Zanotelli ging als eerste van start en reed een foutloze vlotte barrage in 36.72 seconden. Dat was rap maar zeker geen tijd die niet te verbeteren viel.

Jack Whitaker kon zijn hoop op een overwinning snel laten varen daar hij al in het begin een fout kreeg. Zijn tijd van 37.45 seconden was sowieso niet toereikend geweest om de leiding van de Zweedse amazone over te nemen. Haar landgenoot Jens Fredericson kon haar ook niet bedreigen want met de twee fouten die zijn paard Diarado’s Rose Elith (v.Diarado) maakte was hij ver van de overwinning af en eindigde op de vierde plaats.

Als laatste in de barrage was het de beurt aan de Fransman Julien Anquetin. Daar waar hij de tijd makkelijk haalde was het zonder fouten blijven minder succesvol. Met vier strafpunten in 35.05 seconden legde hij beslag op de tweede stek.

Uitslag