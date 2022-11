Angelique Hoorn: ‘Als het CHIO 75 jaar bestaat, weer een keer meedoen’

In de serie 'Toppers over CHIO Rotterdam' sprak de organisatie van het evenement onlangs uitgebreid met Angelique Hoorn. De amazone, die de enige tweevoudig Nederlands kampioene springen is, was in 1998 voor de eerste keer als deelnemer in het Kralingse bos. "Ik weet nog goed dat ik daar rond liep en overal tegenop keek. Vooral de statige manege vond ik heel indrukwekkend", aldus Hoorn, die nog nooit alleen als toeschouwer op het CHIO was.

“Als ik aan het CHIO denk, denk ik aan het Kralingse bos. Dat mooie pad van de stallen naar het voorterrein, schitterend, dat zie je nergens. Ook de Big is natuurlijk beroemd bij ons ruiters, heerlijke pannenkoeken hebben ze daar. Het bosje bomen bij de ingang van de ring, ook zo typisch Rotterdams”, vertelt Hoorn. “En ik noem hem nog een keer, de Rotterdamsche Manège, zo mooi vind ik die.”

Mooiste herinnering



“Mijn mooiste herinnering aan Rotterdam is een van de keren dat ik in het team zat. Ik reed dubbel nul met O’Brien, Louis Konickx bouwde. Ik ging als eerste van het team van start als derde ruiter van de startlijst. O’Brien was heel snel en daarom ging ik altijd als eerste van start, hij had toch nooit een tijdfout voor het geval de tijd nog aangepast zou worden”, blikt de amazone uit Wanneperveen terug. “Ik reed vijf seconden binnen de tijd en Louis constateerde dat die goed stond. Echter bijna alle ruiters na mij reden vervolgens tijdfouten. Ik reed eigenlijk altijd als eerste van het team. Zoals gezegd O’Brien was snel, maar ik vond het ook fijn, ik reed altijd mijn eigen rondje en je went aan die eerste startplek.”

Als deelnemer weer van de partij

“Ik ben nu wat meer thuis, maar als ik weer een goed paard heb, pak ik weer meer wedstrijden. Nee, ik ben de concoursen zeker nog niet zat. Net als het rijden. Zoals vroeger tien à twaalf paarden per dag, dat hoeft voor mij niet meer, maar ik heb er nog steeds lol in. Over twee jaar, als het CHIO Rotterdam 75 jaar bestaat, lijkt mij een mooi moment om weer eens in Rotterdam te rijden. Die wens is reëel gezien de paarden die ik nu heb. Volgend jaar zal nog te vroeg zijn”, aldus Hoorn. “Sinds ik niet meer in Rotterdam ben gestart, ben ik er ook niet meer geweest. Ik ben wel eens uitgenodigd, maar om als toeschouwer rond te gaan lopen dat voelt voor mij niet goed, ik baal als ik niet kan rijden.”

Bron: CHIO