Angelique Hoorn: ‘Ik kan ook genieten zonder te winnen’

Angelique Hoorn, die in 2009 de Grote Prijs bij CH De Wolden op haar naam schreef, maakte vandaag in haar eerste optreden bij deze editie van CH De Wolden een prima indruk met Lucy M (v. Grandorado TN) door in die wedstrijd foutloos te blijven. Ook een tweede rubriek legde Hoorn foutloos af. Misschien een goede opmaat naar de Grote Prijs van komende zondag? “Nee, dat zeker niet”, vertelt de amazone.

“Ik heb momenteel geen paard waarmee ik de zware proef zou kunnen rijden. Je moet geluk hebben door een zo’n paard op stal te krijgen. En dat heb ik momenteel niet.”

Opleiden en handel

Op dit moment richt Angelique Hoorn zich vooral op het opleiden van paarden en de handel. “Dat doe ik voor anderen, maar ik leid ook eigen paarden op. Het gebeurt echter vaak dat een talentvol paard doorverkocht wordt en dan kom je niet aan de top toe. Maar ik heb natuurlijk in het verleden wel alles meegemaakt. En toch, wanneer je hier op concours bent, vind je het wel jammer dat je geen paard voor de Grote Prijs hebt.”

Nederlands kampioen

Hoorn werd in 2001 Nederlands kampioen met Hascal en ook in het buitenland was er succes voor die combinatie weggelegd. Bijvoorbeeld in het Franse La Baule, waar Hoorn toentertijd het prestigieuze internationale concours won. Ook deed ze destijds mee aan de Wereldruiterspelen in Spanje. “Eerlijk gezegd is er niets mooiers dan in de top meedraaien. Maar ik weet hoe moeilijk het is een goed paard te vinden en dat ook nog een tijd te behouden.” De komende dagen richt Hoorn zich op de rubrieken voor jonge paarden. “Wanneer je hier in Veeningen kunt starten is al mooi. En ik kan ook genieten zonder te winnen.”

