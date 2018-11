Angelique Hoorn presteert sterk in Stuttgart

In een indrukwekkend internationaal deelnemersveld werd Angelique Hoorn vanavond tiende met Brego R 'N B (v. Namelus) in de laatste vijfsterrenrubriek van de dag over 1m55. De Nederlandse kwam als beste uit het basisparcours, maar zag in de barrage een balk vallen. De rubriek werd gewonnen door Zwitser Steve Guerdat.