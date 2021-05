Aniek Diks eindigt derde in 1.40m-rubriek in Lier

Vanochtend pakte de Nederlandse springamazone Aniek Diks de derde plaats in de 1.40m-rubriek in Lier. Er deden 110 deelnemers mee aan de tweefasenrubriek. De amazone zat tijdens het parcours in het zadel van de 18-jarige KWPN-hengst Winston Jumper R (v. Cantos). De combinatie bleef foutloos en kreeg een tijd van 30,60 seconden.