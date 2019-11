Aniek Diks: “Winston Jumper kent het spelletje’

In de 1.40m kwalificatie voor de Grote Prijs zette Aniek Diks vandaag de beste Nederlandse prestatie neer. Met de zestienjarige Winston Jumper R finishte de Brabantse amazone in de twee na snelste tijd. “Het was eigenlijk niet eens een proef die hem goed lag, maar dat houdt hem niet tegen zie je maar weer”.

In de 1.40. GP-kwalificatie volgden de hindernissen elkaar snel op. Er stonden vooral lijntjes gebouwd met een ‘vast’ aantal galopsprongen ertussen, in plaats van met keuzeafstanden. “Winston haalt zijn snelheid vooral uit zijn grote galopsprongen, maar nu kon ik alleen van hindernis een naar twee en galopsprong minder rijden. Voor de rest moesten we ons aan de regels houden”, zegt Diks met een lach.

Per ongeluk

Met een derde plaats van de 92 deelnemers is de amazone, die dit jaar met Winston Jumper R (v. Cantos) de Derby van Eindhoven won, prima tevreden. “Winston heeft de afgelopen tijd per ongeluk een tijdje geen internationale concoursen gelopen. Ik had simpelweg te veel jonge paarden om mee op concours te nemen. Maar ik zag vandaag al bij de keuring dat hij er zin in had, dus die pauze heeft hem goed gedaan. Hij kent het spelletje inmiddels ook wel, maar het blijft mooi.”

Top drie

De Amerikaanse Taylor Alexander ging met Ryanair de Riverland (v. Quick Star) aan de leiding in de hoofdrubriek van de dag. Met 0.29 seconden minder op de teller hield ze Louise Saywell van de zoveelste overwinning in Kronenberg. De Britse amazone zadelde voor de gelegenheid Sharp Image (v. Calvados Z).

Bron: Horses.nl