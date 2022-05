Aniek Diks wint Derby van Eindhoven back to back

Aniek Diks leverde een knap staaltje springen in Eindhoven met haar 19-jarige Winston Jumper R (v.Cantos) door de Derby van Eindhoven voor de tweede maal te winnen. In 2019 werd de Derby voor het laatst verreden en ook toen won Diks met hetzelfde paard. Met een springfout was ze de beste van de 23 deelnemers die van start gingen en nam de hoofdprijs van 9900 euro in ontvangst. Mel Thijssen werd met de pas 9-jarige Grieg S (v.Indoctro) tweede met acht strafpunten en de manier waarop doet vermoeden dat dit in de toekomst zomaar eens een Derby winnaar gaat worden. Loewie Joppen kreeg met L'Esperance La Vie Z (v.Lordanos) ook acht strafpunten maar door een langzamere tijd werd hij derde.