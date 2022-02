Aniek Diks zesde in kleine GP CSI4* Vejer de la frontera

40 deelnemers, 13 hindernissen en elf foutlozen. Dat waren de ingrediënten vandaag voor de kleine GP in Vejer de la frontera over een parcours met een maximale hoogte van 1.45 m. In die barrage lukte het er maar vier om de lei een tweede keer schoon te houden en van hen was Ciaran Nallon de snelste met Dolce Vita de Ouches (v.Verdi TN).