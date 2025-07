Annelies Vorsselmans: ‘C. Kulottie W Z groeit er steeds meer in’

Zaterdagavond greep Annelies Vorsselmans met de Comme il faut-dochter C. Kulottie W Z de zege in het 1.45m Tabel C op snelheid en handigheid. De laatste internationale zege voor C. Kulottie W Z voert terug toen ze acht jaar was, toch is dit succes geen verrassing voor de Belgische amazone.

“Ik heb haar al vanaf haar zeven jaar onder het zadel en ze springt al heel lang echt goed, maar het geluk ontbrak. Vorig jaar waren we vierde op het Belgisch kampioenschap, in Mannheim sprong ze heel goed in de Grote Prijs maar hadden we een fout. In Sopot hadden we een balk in het 1.50m, anders waren we tweede. Toch merk ik dat ze steeds sneller wordt en erin groeit. Het is een groot, heel voorzichtig paard dat tijd nodig had. Ik heb haar altijd geprobeerd om mooi op te bouwen en goede ervaringen te geven. Ze is beschermend opgeleid. Soms kun je ook niet sneller dan wat je paard aangeeft. Ik voelde dat het erin zat, het begint nu pas mooi stabiel te worden”, vertelt Vorsselmans.

Op naar Hickstead

Met een ticket voor het prestigieuze CSIO5* Hickstead op zak reist Annelies Vorsselmans over anderhalve week in een goede flow af naar Engeland. Ze maakte in het Poolse Sopot al deel uit van het winnende Belgische team in de landenwedstrijd met Trezequet, die ze morgenmiddag, zondag, voor de 1.55m Grote Prijs van CSI Ommen opzadelt. “Ik heb twee goede vaste paarden op dit moment en dan is het lekker als het goed gaat voordat je weer een stapje erbij mag zetten op een vijfsterrenconcours.”

