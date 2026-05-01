Annelies Vorsselmans: ‘Ineens begon het allemaal te lopen’

Annelies Vorsselmans draagt de Belgische nationaliteit, maar heeft ook een speciale plek in het hart van de Nederlandse springsportliefhebbers vanwege haar relatie met Jeroen Dubbeldam. Vorig jaar maakte ze de stap naar vijfsterrenniveau, waar ze inmiddels een vaste waarde lijkt te zijn, al moet dat bij haarzelf nog een beetje indalen. “Ik heb altijd wel de droom gehad om dit allemaal mee te maken, maar het kwam er eerder gewoon niet van. Mijn werk en passie draaide vooral om het opleiden van jonge paarden, die daarna weer verkocht werden. Daardoor ben ik eigenlijk nooit verder gekomen dan het driesterrenniveau. En dan word je 42… en begint het ineens te lopen”, vertelt ze lachend.

Petra Trommelen Door

De concurrentie in België maakte het er bovendien niet makkelijker op. “De top van springruiters is daar enorm breed”, vervolgt Annelies Vorsselmans. “Er zijn veel goede ruiters, dus je komt er niet zomaar tussen. Ik heb er altijd wel tegenaan geduwd, maar het is moeilijk om echt die stap te maken.”

Met de komst van de inmiddels dertienjarige ruin Trezeguet (v. Turmalin) begon het verhaal te kantelen en kreeg haar carrière een nieuwe impuls.

