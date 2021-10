Anouk de Ruijter doet goed mee in Opglabbeek

Met de achtjarige merrie Dancing Nini Z (Davidoff BB x Vigaro) deed Anouk de Ruijter vandaag goed mee aan CSI Opglabbeek. In het 1,40 m. direct op tijd sprong het duo naar een fraaie derde plaats.

De Ruijter stuurde de door Wijnand van Stam gefokte Davidoff BB-dochter in 67,37 seconden door het parcours. Sneller waren Vincent Lambrecht met Canaletto Gali (v. Kannan) in de mega snelle tijd van 62,91 seconden en Hasan Senturk met Carlchen (v. Cascadello) in 66,49 seconden.

Van der Maat, Schuttert en Van der Vleuten

In deze grote rubriek van 81 deelnemers vielen voor Nederland verder Bart van der Maat met Candy vh (12e), Frank Schuttert met Million Dollar (14e) en Maikel van der Vleuten met Kamara van’t Heike (18e) in de prijzen.

Bron: Horses.nl