Anouk de Ruijter niet te kloppen met eigen fokproduct

Vorige maand bracht Anouk de Ruijter Jones (Kannan x Numero Uno) ook al uit op CSI Vilamoura maar tot een echte topklassering kwam het toen nog niet. Dat lukte vandaag wel: in de rubriek voor zevenjarigen was de amazone met de Kannan-zoon, die ze fokte met haar partner Rogier Linssen, de concurrentie te snel af.

In het tweefasenparcours klokte Anouk de Ruijter 33,53 seconden. Daarmee bleef ze voor op Mel Thijsen. Zij kwam met Tyson’s Lady Lux Z (Tyson x Lux Z) in 33,65 seconden over de eindstreep.

Renwick drie en vier

De Britse amazone Laura Renwick mocht zowel de derde als de vierde prijs ophalen.

Uitslag

Bron: Horses.nl