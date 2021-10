Anouk Kort blijft iedereen voor in 1,40 m. Lier

Anouk Kort was vandaag op CSI Lier goed op dreef met haar negenjarige SF-merrie Caviana de Kreisker (Shouppydam des Horts x Creve Coeur). In het 1,40 m. direct op tijd klokte het duo de snelle tijd van 59,44 seconden en bleef daarmee de concurrentie voor.

De Belg Chaouki Rijnders en Nacco Blue van Essene (v. Chacco Blue) werden tweede in 59,72 seconden en daarmee de tweede combinatie binnen de 60 seconden over de eindstreep kwam. Ook de derde prijs bleef in België. Daarvoor zorgde Guy Beyers. Hij finishte met Matonge of Colors (v. Elvis ter Putte) in 60,14 seconden.

Van Grunsven en Van der Maat

Ook Jens van Grunsven met Greatlight VDL (v. VDL Zirocco Blue) en Bart van der Maat met Candy VH (v. Cabachon) sprongen foutloos maar hun tijd was niet snel genoeg voor een plek in de top tien.

Uitslag

Bron: Horses.nl