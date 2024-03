Ansems met Queen van het Voortveld in top-3 van 1.40m Lier

Jack Ansems mocht zich zojuist in de prijzenceremonie van de tweesterren 1.40m, verreden over twee fasen, als derde opstellen. Hij reed de achtjarige merrie Queen van het Voortveld foutloos rond in een tijd van 25,36 seconden. Ansems heeft de Andiamo-dochter deze week in vorm op het CSI in Lier, want donderdag schreven zij ook al het 1.35m op hun naam. De winst ging vandaag naar Santiago Diaz Ortega.