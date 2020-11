Ansems vierde in 1m45, Sienna Charles pakt de winst

Sienna Charles won zaterdagavond met Chinta van Geluut Z (v. Chintan) het 1m45 in Opglabbleek. De Britse finishte foutloos in 37,15 seconden. Dat was ruim twee seconden sneller dan de andere foutloze combinaties. Laatste starter Jack Ansems deed met Excellent (v. Lexicon) nog een dappere poging, maar op de laatste sprong sneuvelde een balk. Ansems werd vierde in 39,25 seconden.