Aquila HDC heeft zijn eerste rondes weer gesprongen

Aquila HDC (v. Ovidius) verscheen afgelopen weekend weer voor het eerst sinds lange tijd in de ring en heeft zijn eerste twee parcoursen zonder springfouten afgelegd. Patrice Delaveau nam de vosruin mee naar Valencia, waar hij hem in twee 1,30m-rubrieken aan de start bracht.

Nadat Aquila vorig voorjaar een korte en succesvolle comeback maakte na een langdurige blessure, die hij opliep in aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon, raakte hij opnieuw geblesseerd. Hoewel het er in eerste instantie niet zo uitzag, duurde het toch langer dan verwacht voordat de vos weer klaar was voor zijn rentree.

Onder de zon

Haras des Coudrettes plaatste zaterdag het filmpje op facebook waarin Delaveau Aquila weer voor het eerst uitbrengt. De Fransman heeft Aquila in twee rubrieken gestart afgelopen weekend en kwam beide keren zonder springfouten rond. In de eerste rubriek op vrijdag kreeg het duo enkel een tijdfout en zaterdag eindigden de twee met hun foutloze rit op de dertiende plaats.

Bron: Horses.nl