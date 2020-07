Arezzo VDL-nakomeling wint 1,55m in Saint Tropez

De 11 jarige KWPN-ruin VDL Edgar M (Arezzo VDL x Marlon) wint de 1,55m-rubriek onder Marlon Modolo Zanotelli. Zij wisten twee foutloze rondes te rijden en finishte in de tijd van 38,30 seconden. Dit resultaat was goed voor de eerste plaats en een geldprijs van € 16.250 euro.

De tweede prijs in deze klasse is voor Holly Smith met de KWPN’er Denver (Albfuehren’s Memphis x Chico’s Boy). Zij reden eveneens twee foutloze rondes en finishte in de tijd van 38,61 seconden. De Belg Jérôme Guery eindigt op de derde plaats in dit klassement. Hij kwam van start met de hengst Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo) en reed twee rondes foutloos in de tijd van 38,70 seconden.

Houtzager net buiten de top 10

Marc Houtzager reed mee in deze rubriek met het paard Sterrehof’s Dante (Canturano x Phin Phin). Dit duo reed een foutloze eerste ronde, maar noteerde in de barrage helaas 4 strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl