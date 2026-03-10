Arne van Heel en Keaton HV overtuigen in Herning: ‘We willen hem graag laten zien op het NK’

Petra Trommelen
Arne van Heel en Keaton HV overtuigen in Herning: ‘We willen hem graag laten zien op het NK’ featured image
Keaton HV met Arne van Heel Foto: Janne Bugtrup
Door Petra Trommelen

De Nederlandse ruiters waren afgelopen weekend goed in vorm op het CSI in Herning, met sterke prestaties van meerdere combinaties. Ook Arne van Heel liet zich nadrukkelijk zien. Met de Holsteiner Verbandshengst Keaton HV (v. Kannan) liet hij het hout het hele weekend onaangeroerd, wat resulterende in een vijfde plaats in de Grote Prijs en een zesde plaats in het 1,50 m. Het zijn resultaten die passen bij de opmars van de ruiter sinds zijn samenwerking met het Holsteiner Verband. Afgelopen najaar won hij met Keaton HV al de Grote Prijs van Warendorf voor oud-Bundeschampionatsfinalisten. Met het oog op het NK laten deze prestaties zien dat Van Heel en Keaton HV in topvorm verkeren.

