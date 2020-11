Arne van Heel vertrekt bij Kasselmann

Arne van Heel treedt na 15 jaar uit dienst bij Ulrich Kasselmann. De geboren Brabander begint voor zichzelf een africhtings- en wedstrijdstal in de buurt van het Holsteinse Flensburg. Van Heel vestigt zich op het bedrijf van zijn aanstaande schoonmoeder, dressuuramazone Gisela Blunck-Erichsen.

Als 17-jarige volgde Arne van Heel de raad van zijn vader Chris op door de ouderlijke stallen te verlaten en in de leer te gaan op een topstal. Opgegroeid in Rosmalen ging Arne als leerling aan de slag op Hof Kasselmann, waar hij zich de afgelopen tijd ontwikkelde tot baas van de springstal en internationaal springruiter.

Met vriendin

Pferd und Sport meldt dat Van Heel zich na 15 jaar bij Ulli en Bianca Kasselmann te zijn geweest graag zelfstandig maakt. Hij doet dat samen met zijn vriendin, de 23-jarige Luisa Erichsen, die na een opleiding in de vakrichting klassieke rijkunst als Bereiterin in dienst is getreden van haar moeder. Haar levenspartner Arne van Heel huurt op dezelfde accommodatie tien stallen.

Centrum Holsteinse fokkerij

“Ik neem vier paarden mee en heb dus nog plek”, aldus Van Heel. “Maar in het centrum van de Holsteinse springpaardenfokkerij zal er wel behoefte zijn.”

Bron: Horses.nl/Pferd und Sport