Arthemis des Sources van Leon Thijssen naar Axel Verlooy

De 11-jarige Arthemis des Sources (v. Jasper Bleu) is slechts korte tijd in bezit geweest van Leon Thijssen. Eind december kocht de Limburgse handelaar de Frans gefokte ruin van Steve Guerdat. Inmiddels is Axel Verlooy eigenaar geworden van Arthemis des Sources.

Het fokproduct van Denise en Christian Tschamber maakt zijn internationale debuut onder Alain Jufer in juli. Daarna nam Steve Guerdat de teugels over en bracht Arthemis des Sources op 1.40m-niveau uit in Gorla Minore en St. Tropez-Grimaud. Jufer nam in november en december weer plaats in het zadel en reed de ruin naar een vijfde plaats in de 1.45m-rubriek in Gorla Minore.

Bron: Horses.nl/Horseman