Athina Onassis koopt KWPN’er Fellow Castlefield

Athina Onassis heeft een nieuwe troef aangeschaft. Het gaat de om de negenjarige Fellow Castlefield (Je T'Aime Flamenco x Twister). De door voormalig Fokker van het Jaar Martien Liefhebber gefokte KWPN-ruin werd opgeleid door de Ierse amazone Susan Fitzpatrick.

Susan Fitzpatrick had Fellow Castlefield vanaf zijn derde onder het zadel. In 2016 maakten ze hun internationale debuut. Zowel vorig jaar als dit jaar nam de combinatie deel aan de Europese kampioenschappen voor young riders. De laatste wedstrijd sprongen ze vorige maand op de Nations Cup-wedstrijd in Dublin. Daar werd het duo vierde in de Grote Prijs.

Grote successen

“Ik ben heel gelukkig dat ik de kans heb gehad om een paard als Fellow de afgelopen zes jaar te kunnen opleiden”, zegt de twintigjarige Fitzpatrick. “We hebben samen grote successen beleefd. Ik ben verdrietig om hem te zien vertrekken en wens Athina veel succes, geluk en plezier.”



