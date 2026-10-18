Autumn MET Oliva schrapt zondagprogramma vanwege noodweer in Spanje

Savannah Pieters
Autumn MET Oliva schrapt zondagprogramma vanwege noodweer in Spanje featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de Autumn MET is het programma van zondag 18 oktober 2026 afgelast. Spanje wordt dit weekend getroffen door mogelijk gevaarlijke weersomstandigheden. De Spaanse weerdienst AEMET heeft een speciale waarschuwing afgegeven door DANA Adan, die vanaf zaterdag zware regenbuiten en onweersbuien veroorzaakt.


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