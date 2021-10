Ava Eden van Grunsven scoort in Kronenberg

In Kronenberg streed de jeugd ook op zondag in meerdere springrubrieken. Bij de pony's won Ava Eden van Grunsven de barrage met Special Lady. Logan Fiechter werd in deze rubriek derde met Inez HX (v. Entertainer). Eerder op de dag had Anouchka Marinissen al de rubriek direct op tijd gewonnen, met haar pony Kash van Orchid's. Hannah Hoeksma was tweede met Ringersheim's Adine.

In de rubriek voor Children over 1m30 ging de winst vanmiddag naar Britt Schaper met de achtjarige KWPN-merrie In the Air (v. Air Jordan). Lisa Bongers werd tweede in GP voor U25 ruiters. Met Donbalian (v. Carthino Z) bleef ze keurig foutloos in de barrage. Bij de junioren waren er vandaag geen Nederlandse podiumplaatsen, al werd Julia Titulaer wel vierde in de rubriek direct op tijd.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl