Ava Eden van Grunsven sluit ponytijd fantastisch af in Grote Prijs Mechelen

Ava Eden van Grunsven was vandaag goed op dreef op Jumping Mechelen. In de Grote Prijs voor pony's, over twee rondes van 1,35 m., reed ze Special Lady (v. onbekend) naar de tweede prijs. Daarmee neemt de 16-jarige amazone stijlvol afscheid van haar tijd bij de pony's.

In de eerste ronde liepen Ava Eden van Grunsven en haar 21-jarige pony 7 strafpunten op maar in de tweede ronde revancheerden ze zich met een knappe nulronde. Het totaal van 7 strafpunten was goed voor de tweede prijs in het veld van 15 combinaties. Van Grunsven junior is inmiddels 16 jaar en daarmee komt er aan het eind van dit jaar een eind aan haar tijd bij de pony’s, waarin ze onder andere deelnam aan drie opeenvolgende EK’s (2021, 2022 en 2023).

Zege voor Himmelreich

Met 6 strafpunten was er net één strafpunt minder voor Naomi Himmelreich. Zij behaalde met Red Star Optimus (v. Goliath van de Groenweg) 1 strafpunt in de eerste ronde en 5 in de tweede ronde. Met het totaal van 6 strafpunten mocht deze Duitse amazone de eerste prijs in ontvangst nemen. Ellen Hammarström uit Zweden noteerde met Ocean Des AS (v. Ocean Des AS) 8 stafpunten en werd derde.

Bethany Vos

Voor Nederland eindigden ook Bethany Vos in de top tien. Met Still Got Me (v. Follow Me) won de amazone de tiende prijs.

Uitslag

