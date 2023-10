Ava Eden van Grunsven tweede in FEI Jumping Ponies Trophy Grand Prix Herning

Ava Eden van Grunsven en Special Lady hebben hun succesreeks voortgezet. De combinatie werd gisteren tweede in de FEI Jumping Ponies Trophy Grand Prix in Herning. De Zweedse ruiter Viggo Bergstrand bleef met zijn pony Gaoth Mhara Lad als enige foutloos in de barrage en dat leverde hem de overwinning op.

Vier combinaties bleven foutloos in het parcoursparcours. Ava Eden van Grunsven opende barrage en zette met Special Lady een scherpe tijd neer (37,55 seconden), maar moest dat wel bekopen met een balk. Na haar liep de Ierse Abbie Oakey met Boutade Ste Hermelle tegen 16 strafpunten aan en vervolgens kwam de Zweedse Ellen Hammarströ met Ocean des AS met 8 strafpunten aan de finish. Bergstrand koos er als laatste starter voor om weinig risico te nemen, waarmee hij foutloos in 44,65 over de eindstreep kwam.

