Ava Vernon wint Championat van Veeningen, Angelique Hoorn wint met jong paard 1,40m

De Engelse Ava Vernon wist zaterdag aan het einde van de middag het Championat van Veeningen naar zich toe te trekken. In de Poppen Scheepswerf Prijs bleef de Duitse foutloos en reed in de negenkoppig barrage naar de snelste tijd. Frank Schuttert werd met Katoulon derde. In de 1,40m VDL Stud Prijs was het Angelique Hoorn die met Lucy M het Nederlandse podium aanvoerde.

Ava Vernon kwam met Volnay de Choc Z (v. Vivaldi Du Seigneur) in de voorlaatste rit in de ring en wist wat haar te doen stond want op dat moment stond de tijd van de Amerikaanse Taylor Kain als snelste op de borden: 42.00 seconden. De Engelse ging snel van start en twijfelde geen moment in haar jacht op de eerste plaats. Ook de eerste hindernis van de dubbelsprong, waar een aantal combinaties een balk afwierpen, nam ze zonder problemen en op de rechte lijn van hindernis zeven, een stijlsprong, naar hindernis acht, de laatste, zette de amazone nog even aan. Dat resulteerde in een tijd van 41.79 seconden. Een rit later bleek het de winnende tijd.

Kleurrijk podium

De Amerikaanse amazone Tayler Kain legde met Jirenze (v. Baltic Vdl) beslag op de tweede plaats met 42 seconden rond. Eerste Nederlander werd Frank Schuttert. Ook hij reed een foutloze barrage en kwam al in de tweede rit de in de ring. Hoewel zijn paard Katoulon (v. Toulon) grote galopsprongen maakte en overal scherp van de palen af sprong bleek zijn tijd 43.56 seconden niet voldoende voor de eerste twee plaatsen. Uiteindelijk werd het een fraaie derde plaats.

Greeve vijfde

Op de vijfde plaats kwam Michael Greeve uit Veeningen. Hij reed met Chillipepper Z (v. Crunch), een paard waarvan de sponsor van de rubriek, Poppen, mede-eigenaar is. Martin Poppen van Poppen Scheepswerf, heeft vertrouwen in het paard dat Michael Greeve verder opleidt. “Chillipepper Z is nog maar zeven jaar en wat hij nu al laat zien, is heel mooi. Ik heb het paard zelf nog gereden en nu hopen we dat Michael het verder weet te ontwikkelen. Ik heb er goede verwachtingen van”, liet Martin Poppen na afloop van de 1.40m. rubriek weten.

Angelique Hoorn pakt Silver Tour

Nagenoeg gelijktijdig met het Championat van Veeningen werd in de andere ring de VDL Stud Prijs verreden, een rubriek die eveneens over hindernissen van 1.40m. ging. Het lukte Angelique Hoorn zaterdagavond om die pittige proef op haar naam te schrijven. Deze wedstrijd werd verreden met 35 combinaties en de amazone uit Wanneperveen kwam als 22-ste in de ring. Het belette Hoorn niet om beide fasen foutloos af te leggen en in de tweede fase de snelste tijd op de klok te zetten. Met Lucy M, een zevenjarige KWPN-merrie van Grandorado Tn), reed Hoorn naar 34.39 seconden en dat was een fractie sneller dan Lars Kuster in de rit voor haar gedaan had.

Nederlandse top drie

Kuster kwam met El Divo (v. Lord Sandro) in de ring en klokte 34.84. Hoewel er nog dertien combinaties na Hoorn in de ring kwamen, wist geen van hen de snelle tijd van haar te verbeteren. De Zweedse Carla Peterson deed nog een poging met Casi Blue Ps (v. Casallco), maar zij kwam niet verder dan 36.45, waarmee ze net geen derde werd. Die plek ging naar Max van de Poll met Infinety Z.G (v. I’m Special de Muze) . Hij was al in de vijfde rit van start gegaan en zag dat later in de wedstrijd eerst Kuster en direct daarna Hoorn hem van de topplaatsen verdrongen.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl/ persbericht