Axel Verlooy investeert in WK-finalist Origi van de Zeshoek

Axel Verlooy heeft zijn springstal Euro Horse uitgebreid met de aankoop van Origi van de Zeshoek (Marius Claudius x Eldorado van de Zeshoek TN). De vijfjarige BWP'er sprong zich vorige maand op het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken in de kijker onder het zadel van Tim van den Broeck.

De door Paul en Bastiaan Merckx gefokte Origi van de Zeshoek kwam als tweejarige in handen van Stal van de Plasse. Hij werd in de sport uitgebracht door Tim van den Broeck. Het duo werd vierde op het Belgisch kampioenschap en zestiende in de finale voor vijfjarigen op het WK.

Bron: Horses.nl