Babington: ‘Ik vecht om weer te kunnen lopen’

In september 2019 brak Kevin Babington zijn nek door een zware val van zijn paard Shorapur (v. Stakkato Gold) in de Grand Prix-kwalificatie op de Hampton Classic Horse Show. De Ierse springruiter werd met verlammingsverschijnsein opgenomen in het ziekenhuis en onderging een vijf uur durende operatie om zijn nek te stabiliseren. Aan de New York Times vertelt Babington hoe hij zijn leven opnieuw aan het opbouwen is. De Ier geeft in zijn rolstoel paardrijlessen vanuit zijn thuisbasis in Florida.

De Ierse springruiter geeft zijn dochter Marielle les vanuit zijn rolstoel. ”Ik kan niet meer staand lesgeven, omdat ik door het ongeluk vanaf mijn borst verlamd ben geraakt.”

Shorapur blijft ongedeerd

Op de derde hindernis ging het mis in de Grand Prix-kwalificatie. ”Ik neem het mijn paard nooit kwalijk, omdat ze door een schaduw te vroeg sprong. Gelukkig bleef mijn paard ongedeerd.”

Vechten om weer te kunnen lopen

Babington: ”Sinds het ongeluk heb ik pijn en ben ik afhankelijk van andere mensen. Ik wil genezen en ik wil de uitdaging aangaan om door te gaan. Ik breng uren door in de sportschool en ik vecht voor een kans om weer te kunnen lopen.”

Kwaliteit van leven

Gwyneth Babington, de andere dochter van de springruiter, gelooft dat haar vader weer kan lopen. ”Ik wil ervoor zorgen dat zijn kwaliteit van leven goed is en dat hij het gelukkigste leven leidt dat hij kan. Ik geloof oprecht dat hij weer zal lopen. De artsen vertelden dat volledig herstel onwaarschijnlijk is, maar ik weet zeker dat mijn vader hier tegen gaat vechten.”

Schuldig

Babington voelt zich schuldig dat zijn dochters hem niet meer kunnen zien strijden in de wedstrijdring. “Ik denk dat het moeilijk voor ze is, omdat mijn wedstrijden een groot deel van mijn gezinsleven vormden en springruiter was mijn beroep.”

Oorspronkelijke leven verloren

”Het is goed voor mijn ziel om met de sport en de paarden bezig te zijn, maar ik vind het moeilijk te bevatten dat ik mijn oorspronkelijke leven als springruiter heb verloren”, aldus de Ier.

Toppaarden gehouden

”Mijn stal staat niet meer vol met jonge springpaarden. Ze werden verkocht of gingen naar andere trainers. We hebben enkele toppaarden gehouden, waaronder Shorapur, die na het ongeval met pensioen ging.”

